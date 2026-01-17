Глава Запорожской области обратился к гражданам после атаки ВСУ

После атаки противника на энергетическую инфраструктуру Запорожской области социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник рассказал, что генераторы обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается жителям в полном объеме. Балицкий призвал граждан проявить терпение.

До этого глава области сообщил, что после удара украинской армии по объектам энергетической инфраструктуры возникли перебои с электроснабжением. Они затронули значительную часть региона. Энергетики начали устранять последствия и восстанавливать подачу электроэнергии.

В Херсонской области из-за удара ВСУ по запорожской подстанции без света остались более 300 тыс. чел. Проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах.

Ранее жители региона России пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.