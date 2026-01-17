Размер шрифта
Канцелярия Нетаньяху раскритиковала объявление состава комитета по управлению Газой

Офис Нетаньяху: состав комитета по Газе не был согласован с Израилем
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковала объявленный Белым домом состав комитета по управлению сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление офиса израильского премьера для прессы.

«Объявление состава исполнительного комитета по Газе, который подчиняется Совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике. Премьер поручил главе МИД связаться по этому вопросу с государственным секретарем США», — говорится в заявлении.

17 января Президент США Дональд Трамп предложил Аргентине войти в состав сооснователей «Совета мира» в секторе Газа. Также глава Белого дома предложил войти в состав «Совета мира» по сектору Газа президенту Турции Реджеп Тайипу Эрдогану.

В состав «Совета мира» по сектору Газа вошли государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять, инвестор Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заместитель советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт Гэбриел, глава Всемирного банка Ажай Банга и миллиардер Марк Роуэн.

Ранее Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке.

