Могила Игоря Золотовицкого расположилась рядом с могилой Бориса Невзорова

Могила Игоря Золотовицкого расположилась рядом с местом упокоения народного артиста Бориса Невзорова. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Невзорова не стало в 2022 года после осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Там же, на 21 участке Троекуровского кладбища, находятся могилы Бориса Клюева, Нины Руслановой, Эдуарда Успенского, Евгении Добровольской, Бедроса Киркорова, Светланы Светличной, Ирины Мирошниченко и других знаменитостей.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Telegram-канала Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Прощание с Игорем Золотовицким прошло 17 января в МХТ имени Чехова.

Ранее сыновья Игоря Золотовицкого раскрыли последние слова отца.