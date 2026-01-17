Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

Могила Игоря Золотовицкого расположилась рядом с могилой Бориса Невзорова

Актер Золотовицкий упокоился рядом с Борисом Невзоровым

Могила Игоря Золотовицкого расположилась рядом с местом упокоения народного артиста Бориса Невзорова. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Невзорова не стало в 2022 года после осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Там же, на 21 участке Троекуровского кладбища, находятся могилы Бориса Клюева, Нины Руслановой, Эдуарда Успенского, Евгении Добровольской, Бедроса Киркорова, Светланы Светличной, Ирины Мирошниченко и других знаменитостей.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Telegram-канала Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Прощание с Игорем Золотовицким прошло 17 января в МХТ имени Чехова.

Ранее сыновья Игоря Золотовицкого раскрыли последние слова отца.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27646483_rnd_8",
    "video_id": "record::bf7bbefc-3158-4dae-9d42-97b82d07e3bc"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+