Трамп заявил о необходимости смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Иране высказал мнение о необходимости смены политического курса в стране. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

«Настало время искать новое руководство в Иране», — сказал глава Белого дома.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

