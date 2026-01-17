Скандальная звезда «Эйфории» призналась в любви к двум видам вредных перекусов

Актриса Суини призналась, что по ночам ест хот-доги и мак-н-чиз

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини призналась в любви к двум видам вредных перекусов. Об этом пишет Yahoo.

«Иногда ночью я готовлю хот-доги и мак-н-чиз и смотрю фильм», — призналась она.

28-летняя артиста описала оба блюда как «основные блюда из детства».

В конце июля 2025 года Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).

Ранее Сидни Суини рассказала, что получила шрам на лице при катании на вейкборде.