На СВО погиб президент Федерации бокса российского региона

На спецоперации погиб президент Федерации бокса Самарской области
Президент Федерация бокса Самарской области, мастер спорта по боксу Сергей Чернов погиб на специальной военной операции. Об этом сообщается на странице самарского боксерского клуба «Заря» в социальной сети во «ВКонтакте».

«Сергей Владимирович добровольцем ушел на спецоперацию и героически погиб при выполнении боевого задания, до конца оставаясь верным своему долгу, принципам и любви к Родине», — говорится в публикации.

Прощание с Черновым пройдет утром 19 января в Новокуйбышевске на ул. Островского, 32.

До этого сообщалось о гибели бывшего главы Горнозаводского округа Пермского края Александра Афанасьева в зоне проведения специальной военной операции. По данным местных СМИ, в 2024 году он был осужден по делу о нарушениях, связанных с ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства». В конце прошлого года Афанасьев заключил контракт с Минобороны РФ, а в начале января 2025 года пропал без вести в зоне СВО.

Ранее в зоне СВО погиб племянник Сергея Зверева.

