Президент Давосского форума рассказал о рекордном глобальном долге

Глава Давосского форума Бренде заявил о рекордном глобальном долге с 1945 года
Gary Cameron/Reuters

Рекордный с 1945 года глобальный долг является главной структурной проблемой мировой экономики. Об этом рассказал генеральный директор и президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде газете Le Temps.

«Наиболее важной структурной экономической проблемой является глобальный долг, который является самым высоким с 1945 года», — заявил Бренде.

При этом проценты по внешнему долгу являются самой большой статьей бюджета некоторых стран, отметил экономист.

По его мнению, мир «вступает в новую эру», уже сейчас видны «очертания нового мирового порядка».

«Я надеюсь, что он не будет отмечен возвращением к закону джунглей», — резюмировал глава ВЭФ.

До этого представителей России не пригласили на форум в Давосе. С 2022 года организаторы форума не приглашают в Давос ни официальных российских лиц, ни представителей бизнес-сообщества.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

Ранее основатель и председатель Давосского форума покинул свой пост.

