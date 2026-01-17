Размер шрифта
Трамп заявил, что у Гренландии для обороны «есть только собачьи упряжки»

Marko Djurica/Reuters

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social на фоне отправки европейских военнослужащих в Гренландию заявил, что остров для обороны имеет только «две собачьих упряжки», одна из которых появилась недавно.

«В настоящее время у нее есть лишь две собачьи упряжки для защиты, одну из которых добавили совсем недавно», — написал он.

11 января агентство Bloomberg сообщило, что ряд стран Европейского союза под руководством Германии и Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Гренландию.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако глава Белого дома неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее глава Минобороны Бельгии признал, что Евросоюз не способен победить США в Гренландии.

