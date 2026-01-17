Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

Определился бронзовый призер Кубка африканских наций по футболу

Сборная Нигерии выиграла Кубок африканский наций по футболу
Siphiwe Sibeko/Reuters

Сборная Нигерии по футболу выиграла бронзовые медали Кубка африканских наций.

В матче за бронзу нигерийцы обыграли национальную команду Египта.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти Нигерия победила со счетом 4:2.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В финальном матче сыграют сборные Сенегала и Марокко. Встреча состоится 18 января. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Реал» одержал первую победу под руководством нового главного тренера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27646561_rnd_6",
    "video_id": "record::0fcc46f4-6bdf-4c98-9003-33f711fe0355"
}
 
Теперь вы знаете
Озеро в молодом лесу: почему зумеры поголовно лысеют и как это остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+