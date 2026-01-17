Размер шрифта
Ева Мендес держала в тайне беременность после кончины брата

Актриса Мендес родила второго ребенка тайно из-за кончины брата
Zohra Bensemra/Reuters

Голливудская актриса Ева Мендес призналась, что держала в тайне вторую беременность на фоне кончины брата. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Мендес, в 2016 году не стало ее брата Джона, и она решила скрыть вторую беременность от публики.

«Слава богу, родилась моя младшая дочка и спасла всю нашу семью», — написала она.

51-летняя Ева Мендес воспитывает двоих дочерей с супругом — актером Райаном Гослингом.

Гослинг и Мендес вместе уже больше 13 лет — со времени съемок фильма «Место под соснами» в 2011 году. О том, что свадьба артистов, возможно, состоялась, стало известно в 2022 году, когда Мендес показала тату на запястье с надписью de Gosling — поклонники усмотрели в этом вероятность смены фамилии.

В 2025 году стало известно о возвращении Евы Мендес на экран.

Ранее Анастасия Волочкова осталась без матери и дочери в юбилей.

