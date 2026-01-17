Размер шрифта
Армия

В Польше заявили о проникновении воздушных объектов из Белоруссии

BBN: несколько десятков воздушных объектов влетело в Польшу из Белоруссии
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Польское Бюро национальной безопасности (BBN) заявило о проникновении на территорию страны нескольких десятков воздушных объектов со стороны Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

В официальном сообщении BBN говорится, что президент Польши Кароль Навроцкий в режиме реального времени получает от руководителя Бюро Славомира Ценцкевича оперативную информацию о развитии ситуации и последствиях ночного инцидента.

BBN подчеркивает, что в течение всей ночи осуществляло мониторинг инцидента, занимаясь сбором и анализом данных, поступающих из военных и гражданских ведомств.

Польская сторона рассматривает версию о возможной «провокации, завуалированной под контрабанду», однако каких-либо подтверждающих это доказательств представлено не было.

BBN обращается к гражданам с призывом соблюдать инструкции полиции и Пограничной службы.

«Если вы обнаружите какие-либо предметы или обломки, которые могут быть потенциально связаны с описанным инцидентом, не приближайтесь к ним и немедленно сообщите об этом в соответствующие службы», – говорится в заявлении.

Ранее Польша начала строить защиту от беспилотников на границе с Белоруссией

