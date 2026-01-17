Размер шрифта
В Польше гражданам Украины и РФ грозит пожизненное заключение из-за «взрывающихся посылок»

Reuters: в Польше граждан Украины и РФ обвинили по делу о пересылке взрывчатки
В Польше четырех украинцев и одного гражданина РФ обвинили в организации пересылки «взрывающихся посылок» по почте в Британию, США, Канаду и другие страны, передает Reuters.

Национальная прокуратура Польши считает, что подозреваемые действовали «от имени спецслужб Российской Федерации». Если мужчин признают виновными, им грозит пожизненное заключение. Двух из них подозревают в планировании «будущих диверсионных действий», еще одного задержали за получение, хранение и транспортировку посылок между литовскими городами Вильнюс и Каунас.

Представитель МИД Украины заявил, что подозреваемых помогли установить и задержать власти республики. Он призвал украинцев игнорировать «обещания легких денег» в интернете и мессенджерах.

Прошлой осенью в результате взрыва в сортировочном центре «Укрпочты» в Киеве пострадали пять сотрудников. Инцидент произошел при осмотре почтового отправления с запрещенным содержимым. По данным Таможенной службы Украины, взорвавшаяся посылка предназначалась для вывоза из страны.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.

