Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

Ирина Горбачева набрала вес из-за здоровья и любви

Актриса Горбачева призналась, что набрала 13 килограммов
irina_gorbacheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Ирина Горбачева призналась, что набрала вес из-за проблем со здоровьем и любовью. Новым постом она поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Горбачевой, за 2025 года она с 73 килограммов поправилась до 86.

«Плюс 13 кг за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта длиной в два года», — написала она.

Актриса также показала фотографии, сделанные после изменения веса. Артистка подчеркнула, что нравится себе сейчас и что научилась смотреть на себя не чужими глазами, а своими.

Накануне бывший участник и продюсер шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал о своем похудении. После периода голодания артист исключил из рациона жирное, сладкое, быстрые углеводы и алкоголь, отдав предпочтение овощам, фруктам, нежирным сортам мяса, рыбе и крупам.

Артист отказался от сладкого, пил много воды и перешел на двухразовое питание с голоданием с 19.00 до 11.00 следующего дня.

Ранее невестка Валерии похвасталась кардинальным похудением.
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+