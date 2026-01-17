Ирина Горбачева набрала вес из-за здоровья и любви

Актриса Ирина Горбачева призналась, что набрала вес из-за проблем со здоровьем и любовью. Новым постом она поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Горбачевой, за 2025 года она с 73 килограммов поправилась до 86.

«Плюс 13 кг за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта длиной в два года», — написала она.

Актриса также показала фотографии, сделанные после изменения веса. Артистка подчеркнула, что нравится себе сейчас и что научилась смотреть на себя не чужими глазами, а своими.

Накануне бывший участник и продюсер шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал о своем похудении. После периода голодания артист исключил из рациона жирное, сладкое, быстрые углеводы и алкоголь, отдав предпочтение овощам, фруктам, нежирным сортам мяса, рыбе и крупам.

Артист отказался от сладкого, пил много воды и перешел на двухразовое питание с голоданием с 19.00 до 11.00 следующего дня.

