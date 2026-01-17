Экс-футболист «Локомотива» умер в возрасте 56 лет

Бывший футболист московского «Локомотива Артур Шамрин умер в возрасте 56 лет, об этом сообщил Telegram-канал липецкого «Металлурга», за который также выступал спортсмен.

«В последнее время Шамрин болел, имел инвалидность по неврологии. Вчера вышел на вечернюю прогулку и не вернулся. Не исключено, что из-за провалов в памяти забыл дорогу домой. Нашли на улице. Мертвым», — говорится в сообщении.

Шамрин выступал за «Локомотив» с 1990 по 1991 год. Завершил карьеру Шамрин в 1997 в липецком «Динамо».

16 января умер бывший нападающий петербургских футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов ушел из жизни в возрасте 45 лет.

Акимов родился 14 сентября 1980 года в Ленинграде. Он является воспитанником СДЮШОР «Смена». Спортсмен в период с 2000 по 2001 год выступал за «Зенит». Во втором круге сезона-2000 его арендовало минское «Динамо».

Ранее умер экс-тренер владикавказской «Алании» Роллан Курбис.