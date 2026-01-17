Значительная часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ

Балицкий: в результате атаки ВСУ значительная часть Запорожья осталась без света

После удара украинской армии по объектам энергетической инфраструктуры Запорожской области возникли перебои с электроснабжением, охватившие значительную территорию региона. Об этом сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

В настоящее время специалисты-энергетики занимаются устранением последствий и восстановлением подачи электроэнергии потребителям.

14 января Запорожская область подверглась атаке украинских беспилотников, что привело к отключению электроэнергии у более чем 3 тыс. абонентов. Особенно пострадали населенные пункты Пологи и Воскресенка.

16 января Министерство энергетики региона сообщило о значительном увеличении числа обесточенных потребителей – более 144 тысяч. Причины столь масштабного отключения на тот момент официально не назывались.

Ранее как минимум 10 дронов атаковали энергосистему ЛНР.