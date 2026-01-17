Лавров рассказал, что ему помогает в работе

Лавров признался, что юмор помогает ему в работе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что чувство юмора помогает ему в работе. Об этом он рассказал в интервью «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Вопрос главе российской дипломатии задала 9-летняя Виктория Васильева, для которой после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе. Девочка поинтересовалась у Лаврова, помогает ли в его нелегкой работе чувство юмора.

Глава МИД России ответил, что ему «точно помогает», а «как остальным - не знаю».

Виктория в ходе «Итогов года» попросила президента «не уходить» и дождаться, пока она окончит школу и институт, чтобы вместо ушедшего на пенсию Павла Зарубина освещать работу главы государства. На что глава государства предложил девочке вместо ожидания «отставки» Зарубина пройти стажировку в его программе.

