Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Лавров рассказал, что ему помогает в работе

Лавров признался, что юмор помогает ему в работе
Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что чувство юмора помогает ему в работе. Об этом он рассказал в интервью «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Вопрос главе российской дипломатии задала 9-летняя Виктория Васильева, для которой после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе. Девочка поинтересовалась у Лаврова, помогает ли в его нелегкой работе чувство юмора.

Глава МИД России ответил, что ему «точно помогает», а «как остальным - не знаю».

Виктория в ходе «Итогов года» попросила президента «не уходить» и дождаться, пока она окончит школу и институт, чтобы вместо ушедшего на пенсию Павла Зарубина освещать работу главы государства. На что глава государства предложил девочке вместо ожидания «отставки» Зарубина пройти стажировку в его программе.

До этого в «белый список» интернет-ресурсов был внесен сайт «Итоги года с Владимиром Путиным». В Минцифры России объяснили это решение снижением уровня неудобств для россиян при пользовании интернетом при ограничениях.

Ранее в США сообщили об ультиматуме Лаврова Макрону.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27646489_rnd_2",
    "video_id": "record::abf33270-93d8-4f45-b7f8-c201578c2853"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+