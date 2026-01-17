Сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за обстрела

В Херсонской области у более чем 300 тыс. чел. нет электричества после обстрела

В Херсонской области из-за обстрела подстанции без света остались более 300 тыс. чел., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Там уточнили, что проблемы с электроснабжением зафиксированы в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах. Причиной стал обстрел подстанции в Запорожской области.

До этого пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко заявил, что в регионе по неустановленной причине были обесточены шесть округов.

Вскоре глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что после удара украинской армии по объектам энергетической инфраструктуры возникли перебои с электроснабжением. Они затронули значительную часть региона. Энергетики начали устранять последствия и восстанавливать подачу электроэнергии.

Ранее жители региона России пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.