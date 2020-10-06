Мясников рассказал, когда вызывать «скорую» при коронавирусе

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram предупредил о тревожных симптомах коронавируса.

Он считает, что 90% заразившихся коронавирусом могут лечиться дома. По словам врача, «скорую» надо вызывать, если одышка появляется при небольшой физической нагрузке.

«Если одышка появляется на 2-й — 3-й день от первых проявлений симптомов (повышение температуры, кашель), ограничивает физическую активность или возникает в покое — это всегда серьезно», — пояснил врач.

Мясников добавил, что тревожными симптомами также считаются головокружение, обезвоживание, резкое мочеиспускание, заторможенность, сонливость, апатия, постоянная температура выше 38 градусов, а также спутанность мыслей.

В России коронавирусом заразились 1 237 504, выздоровели 988 576, погибли 21 663 человека.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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