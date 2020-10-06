Более 199 млрд рублей будет выделено на поддержку нуждающихся семей в 2021 году

В 2021 году правительство выделит на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет более 199 млрд руб. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в утвержденном общенациональном плане восстановления экономики РФ.

«Ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ (расчет выплаты осуществлен за период начиная с 1 января 2020 года)... 199,1 млрд рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что эти деньги заложены в бюджет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами.

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