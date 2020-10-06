В результате протестов в Киргизии пострадали 686 человек
По меньшей мере 686 человек попросили медпомощи в Киргизии в результате столкновений силовиков с митингующими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.
Отмечается, что 521 пострадавший после оказанной медпомощи был отправлен на амбулаторное лечение.
164 человека с различными травмами госпитализированы, из них семь находятся в реанимации.
Известно также, что один пациент умер.
5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
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