В результате протестов в Киргизии пострадали 686 человек

По меньшей мере 686 человек попросили медпомощи в Киргизии в результате столкновений силовиков с митингующими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Отмечается, что 521 пострадавший после оказанной медпомощи был отправлен на амбулаторное лечение.

164 человека с различными травмами госпитализированы, из них семь находятся в реанимации.

Известно также, что один пациент умер.

5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэр столицы Киргизии подал в отставку

— В Киргизии отменили итоги парламентских выборов

— Протестующие провозгласили нового мэра столицы Киргизии