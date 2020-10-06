Вирусолог назвал вторую волну коронавируса в России более «жесткой»

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России будет более «жесткой». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тыс. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — говорится в сообщении.

Он добавил, что рост заболеваемости коронавирусом связан с осенним сезоном.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек. В мире зафиксировано почти 35,5 млн заболевших, число летальных исходов превысило отметку в 1 млн, выздоровели 24,7 млн пациентов.

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