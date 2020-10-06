Навальный рассказал свою версию случившегося с ним

Алексей Навальный сказал Юрию Дудю в новом выпуске программы «Вдудь» свою версию случившегося с ним.

Вспоминая 20 августа, он рассказал, что когда с утра проснулся, то все было нормально. Он собрался и поехал в аэропорт, притом чувствовал себя отлично. Далее купил конфеты детям в подарок, сел в самолет, включил компьютер и стал смотреть мультсериал «Рик и Морти».

«Сидел и смотрел «Рика и Морти». Обычно это меня так увлекает, а на 20-й минуте как-то перестало мне интересно смотреть. Чувствую, холодный пот льется по мне», — поделился Навальный.

После этого он почувствовал, что ему становится плохо. По его словам, у него даже было ощущение, что он сейчас умрет. Но в то же время Навальный не понимал, что происходит, ведь у него ничего не болело. Россиянин босиком пошел в туалет, умылся, посидел там. Он отметил, что наиболее близкое описание того, что со ним происходило, дала английская писательница Джоан Роулинг, когда описывала дементоров в книгах про Гарри Поттера.

«Дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит», — отметил Навальный.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем россиянина перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. В настоящее время Навальный уже выписался из больницы и проходит курс реабилитации. Он заявил, что за его отравлением «стоит лично президент РФ Владимир Путин».

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