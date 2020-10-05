Силовики повторно разгоняют протестующих в Бишкеке

Повторное столкновение протестующих с силовиками произошло в Бишкеке, сообщает «Интерфакс».

Для разгона демонстрантов применяются светошумовые и газовые гранаты, указано в сообщении.

5 октября на площади Ала-Тоо в киргизской столице собрались сторонники партий, не прошедших в парламент. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

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