В Петербурге началась вакцинация врачей от коронавируса

Карина Казанцева

В Санкт-Петербурге началась вакцинация врачей от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на городской минздрав.

«Сегодня прививку вакциной «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи, сделали 21 медику Городской больницы № 40. В число первых вакцинированных вошли врачи и медсестры, работающие в приемном покое и «красной зоне», — сказали в ведомстве.

7 октября прививки сделают специалистам Боткинской больницы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 35 млн заболевших, 256 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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