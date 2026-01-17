Стало известно, чего россияне желали друг другу больше всего в Новый год

Здоровье стало абсолютным лидером среди пожеланий, которые жители России отправляли друг другу с наступлением 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Brand Analytics исследования, пишет ТАСС.

Специалисты проанализировали более 200 млн сообщений в русскоязычных социальных сетях и мессенджерах, опубликованных в период с 31 декабря 2025 года по 1 января текущего года. Они установили, что слово «здоровье» упоминалось в новогодних поздравлениях более 1,1 млн раз.

«Здоровье» — абсолютный лидер (свыше 1,1 млн упоминаний), фундамент всех остальных пожеланий», — говорится в исследовании.

Второе место в рейтинге заняло «счастье», о котором россияне написали свыше 953 тыс. раз. Тройку лидеров замкнуло «добро», упомянутое 705 тыс. раз.

Кроме того, россияне часто желали друг другу «тепла», «мира», «любви», «удачи», «успеха» и иных благ.

По мнению аналитиков, результаты исследования показывают, что у жителей России произошел сдвиг в ценностях в сторону эмоционально насыщенного и человекоцентричного праздника. Россияне акцентировали свое внимание не на материальных благах, а на отношениях с другими людьми и чувствах.

