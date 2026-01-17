Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, чего россияне желали друг другу больше всего в Новый год

Brand Analytics: здоровье стало главным новогодним пожеланием россиян
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Здоровье стало абсолютным лидером среди пожеланий, которые жители России отправляли друг другу с наступлением 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Brand Analytics исследования, пишет ТАСС.

Специалисты проанализировали более 200 млн сообщений в русскоязычных социальных сетях и мессенджерах, опубликованных в период с 31 декабря 2025 года по 1 января текущего года. Они установили, что слово «здоровье» упоминалось в новогодних поздравлениях более 1,1 млн раз.

«Здоровье» — абсолютный лидер (свыше 1,1 млн упоминаний), фундамент всех остальных пожеланий», — говорится в исследовании.

Второе место в рейтинге заняло «счастье», о котором россияне написали свыше 953 тыс. раз. Тройку лидеров замкнуло «добро», упомянутое 705 тыс. раз.

Кроме того, россияне часто желали друг другу «тепла», «мира», «любви», «удачи», «успеха» и иных благ.

По мнению аналитиков, результаты исследования показывают, что у жителей России произошел сдвиг в ценностях в сторону эмоционально насыщенного и человекоцентричного праздника. Россияне акцентировали свое внимание не на материальных благах, а на отношениях с другими людьми и чувствах.

Ранее россиянам рассказали, как избежать спада настроения после новогодних праздников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642157_rnd_2",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+