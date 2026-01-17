Макрон появился в солнечных очках в Елисейском дворце из-за проблем с глазом

Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в очках на фоне проблем с глазом

Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на встрече в Елисейском дворце в солнцезащитных очках после сообщений о его покрасневшем глазе. Мероприятие было посвящено институциональному будущему Новой Каледонии, пишет газета Le Parisien.

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы <...> Я буду вынужден носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал глава государства по прибытии в Елисейский дворец 16 января.

15 января Макрон вышел на выступление перед Вооруженными силами Франции с красным и воспаленным правым глазом. Перед началом встречи с военными президент попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного».

В сети вскоре после этой речи французского лидера пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой Брижит и стал жертвой домашнего насилия.

Ранее Макрон получил пощечину от жены в самолете.