Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам на выходных и на следующей неделе

Вильфанд: в Москве в выходные и на следующей неделе будет нестабильная погода
Владимир Астапкович/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на выходных и на следующей неделе в Москве будет нестабильная погода.

По словам Вильфадна к Крещению ожидается потепление, а за ним следом — похолодание. В ближайшие выходные в Москве будет на 6-8 градусов ниже многолетних значений. В столице столбик термометра покажет -15... -17°C, в области — до -23... -25°C. Днем будет -10... -12°C.

«Вот такой температурный фон, примерно на 8-9 градусов ниже нормы. В воскресенье примерно такой же режим погоды, но ночные морозы усилятся: 19-21, а по области даже ниже 25-26 градусов. Дневные температуры в воскресенье тоже 10-12», — поделился синоптик.

Он добавил, что на Крещение в Москве и области будет 7-9°C ниже нормы. С понедельника можно ждать повышения температуры, однако будет все равно на 2°C холоднее нормы. Ночью столбик термометра может показать -10... -15°C, в Москве -10... -12°C.

Накануне Вильфанд сообщал, что в эти выходные в Москву могут прийти морозы до -27°C. Специалист объяснил, что морозы в столицу принес антициклон, который определяет погоду почти на всей территории России.

Ранее врач рассказал, как одеваться на пробежку на морозе.

