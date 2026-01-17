Размер шрифта
Армия

Российский посол назвал последствия роста активности НАТО в Арктике

Корчунов: усиление присутствия НАТО в Арктике ведет к нарастанию напряженности
Vladimir Isachenkov/AP

Россия с обеспокоенностью следит за наращиванием активности НАТО в Арктике. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Как показывает опыт, усиление присутствия Североатлантического альянса в том или ином регионе не способствует укреплению безопасности и, напротив, ведет к нарастанию там напряженности, а теперь и к появлению трещин уже внутри самого блока», — сказал дипломат.

15 января официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой» провокацией по насаждению своих порядков.

По ее словам, некогда мирный регион из-за действий НАТО стал зоной геополитической конкуренции. Как сказала дипломат, присутствие НАТО — это очевидный фактор дестабилизации военно-политической обстановки в Арктике. Захарова предупредила, что попытки обострить ситуацию в регионе и создать угрозы безопасности полноправному члену Арктического сообщества в лице РФ будут иметь для западных государств самые серьезные последствия.

В прошлом году газета The Wall Street Journal писала, что Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», это напрямую влияет на американскую безопасность. Отмечается, что Арктика «теплеет быстрее, чем где-либо». По мере таяния морского льда Северного Ледовитого океана открываются «невиданные ранее» возможности по судоходству.

Ранее Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике.

