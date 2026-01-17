Макговерн: Россия имеет преимущество перед США и Евросоюзом в вооружениях

Россия в настоящее время превосходит США и страны Евросоюза как по обычным, так и по стратегическим вооружениям. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

По его словам, речь идет не только о ракетном комплексе «Орешник» и подводном беспилотнике «Посейдон», но и о целом ряде других российских разработок.

«Впервые в моей жизни... Россия имеет преимущество перед Западом не только в обычных, но и стратегических вооружениях», — сказал он.

Он отметил, что этот сдерживающий фактор сохранится надолго.

При этом Макговерн выразил недоумение действиями западных правительств, которые, осознавая текущий баланс сил, продолжают обострять отношения с Москвой. Он задался вопросом, почему западные разведслужбы не признают невозможность военного превосходства над Россией, тем более с учетом союза Москвы и Пекина.

«Почему ни одна разведслужба... не признала этого и не сказала: «Нам пора сдаваться. Мы не сможем победить русских, а тем более русских и китайцев»?» — спросил экс-аналитик ЦРУ.

По его мнению, Западу «пора перестать дразнить медведя».

В конце декабря спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что оппоненты России не могут не считаться с наличием у РФ таких новейших образцов вооружения, как «Орешник», «Посейдон», «Буревестник», аналогов которым нет в мире. По ее словам, слова президента Владимира Путина о том, что в России самая лучшая армия, являются абсолютно справедливыми.

