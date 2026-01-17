В Ростовской области отразили воздушную атаку ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Чиновник добавил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что около 10 взрывов раздалось над Сочи и Туапсе в Краснодарском крае, По данным журналистов, системы ПВО уничтожали украинские беспилотники над Черным морем.

Вечером 16 января в министерстве обороны России заявили, что средства ПВО за пять часов сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены в период с 18:00 до 23:00 мск. В Минобороны уточнили, что 16 дронов ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее российские военные начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.