Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

В Ростовской области отразили воздушную атаку ВСУ

Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в двух районах Ростовской области
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Чиновник добавил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что около 10 взрывов раздалось над Сочи и Туапсе в Краснодарском крае, По данным журналистов, системы ПВО уничтожали украинские беспилотники над Черным морем.

Вечером 16 января в министерстве обороны России заявили, что средства ПВО за пять часов сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены в период с 18:00 до 23:00 мск. В Минобороны уточнили, что 16 дронов ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее российские военные начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642109_rnd_1",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+