Юрист объяснил, может ли что-то грозить, если написать «Помой меня!» на чужой машине

Юрист Печников: из-за надписи «Помой меня!» на машине пожаловаться можно, но бесполезно

Надпись вроде «Помой меня!» на заснеженной или грязной машине соседа сама по себе обычно не тянет ни на порчу имущества, ни на обязанность возмещать ущерб. Однако владелец автомобиля все равно вправе пожаловаться на «шутника» , рассказал «Газете.Ru» юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

Печников напомнил, что в такой ситуации ключевой вопрос — есть ли реальный вред имуществу. Если человек пишет по снегу и лакокрасочное покрытие не повреждено, говорить о порче не приходится.

«Владелец машины вправе пожаловаться. Однако порчи имущества, как таковой, не происходит», — отметил юрист.

Из-за этого, считает он, и привлечь автора надписи к ответственности, например, по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, будет проблематично.

Поэтому, подчеркнул Печников, если нет ущерба, нет и основания требовать компенсацию.

«И поскольку отсутствует порча имущества, то ответственность в виде возмещения ущерба имуществу по ст. 1064 ГК РФ также отсутствует», — сказал юрист.

При этом собеседник издания обратил внимание, что сам факт обращения владельца автомобиля возможен.

«Человек может посчитать надпись вмешательством в его личное пространство или неприятным жестом. Но с точки зрения ответственности, решающим остается именно наличие повреждения и реального ущерба», — резюмировал юрист.

