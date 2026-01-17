Размер шрифта
Армия

Французский политик рассказал о переброске военных на Украину в 2022 году

Сорлин: Франция перебросила военных на Украину в 2022 году как инструкторов
Французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин в интервью ТАСС рассказал, что Париж перебросил французских военных на Украину в 2022 году под видом инструкторов.

«Французские военные уже присутствуют на Украине. Это не сенсация. Практически в самом начале конфликта под видом инструкторов, волонтеров Франция перебросила некоторое количество военных», — поделился Сорлин.

По его словам, Париж отступил от своей исторической роли миротворца, а заявления президента Франции Эммануэля Макрона «подливают масла в огонь и ведут к эскалации».

Политик уверен, что Франция, всегда игравшая роль миротворца, должна суметь найти баланс и снизить напряженность, организовав, к примеру, большую мирную конференцию в Версале. Но вместо этого Макрон «лишь усугубляет ситуацию».

9 января Макрон пытался уговорить высшее военное руководство и глав парламентских фракций в необходимости ввода войск на Украину после заключения мирного соглашения. Ему не удалось получить стопроцентной поддержки во время встречи, прошедшей 8 января. Речь якобы шла о размещении контингента в размере шести тысяч человек в составе международных сил из десяти тысяч человек, включая военных Великобритании.

По информации издания L'Humanité, Макрон говорил о поддержке со стороны США, однако не все депутаты поверили в искренность обещаний со стороны Вашингтона. В частности, в них усомнилась глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано.

Ранее Макрон предложил Трампу сделку по Украине в обмен на молчание о его супруге.

