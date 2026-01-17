Российские дипломаты иронично ответили на пост дипмиссии ФРГ о поддержке Украины

Посольство РФ в Канаде высмеяло публикацию дипломатической миссии Германии о поддержке Украины. Российское дипломатическое ведомство выложило соответствующий пост на своей странице в социальной сети X.

Немецкая дипмиссия в социальной сети написала, что Берлин поддерживает Киев. При этом дипломаты использовали английский фразовый глагол stand by, который применяется для обозначения моральной поддержки.

«Очевидно, поддерживать Украину на словах (stand by — «Газета.Ru») сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок (stand with — «Газета.Ru»)», — отметило российское посольство, комментируя заявление дипмиссии ФРГ.

16 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что его страна получит €60 млн от Германии на энергетику. Как сказал чиновник, он очень ценит оказанную Берлином помощь.

До этого журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал катастрофической ситуацию в сфере энергетики в Киеве. По его словам, сейчас в украинской столице «все нестабильно». В квартирах почти нет отопления, регулярно происходят отключения света и водоснабжения.

Ранее в Германии допустили появление немецких войск на Украине.