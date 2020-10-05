Трутнев поручил выяснить причины бедствия на Камчатке до конца недели
Полина Рутковская
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Причины массовой гибели животных на Камчатке должны быть установлены до конца текущей недели. Такое поручение дал вице-премьер России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ТАСС.
«До конца недели мы должны знать, что произошло на Камчатке», – заявил полпред.
Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.
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