Трутнев поручил выяснить причины бедствия на Камчатке до конца недели

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Причины массовой гибели животных на Камчатке должны быть установлены до конца текущей недели. Такое поручение дал вице-премьер России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ТАСС.

«До конца недели мы должны знать, что произошло на Камчатке», – заявил полпред.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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