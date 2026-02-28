Число погибших в иранской школе для девочек превысило 60

Mehr: число погибших после удара по начальной школе в Минабе выросло до 63

В округе Минаб на юге Ирана растет число жертв после удара Израиля по начальной школе для девочек, сообщает агентство Mеhr в своем Telegram-канале.

Прокурор Минаба рассказал, что число погибших выросло до 63. По его словам, в основном это ученицы, однако среди жертв есть также педагоги и родители. Еще более 90 человек получили ранения.

До этого губернатор округа заявил о 51 погибшей ученице и 60 раненых.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

