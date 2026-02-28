Глава минобороны Ирана и командующий КСИР могли погибнуть

Reuters: глава МО Ирана и командующий КСИР могли погибнуть при ударах Израиля

Глава министерства обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) могли погибнуть при ударах Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три источника.

«Министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командующий КСИР Мохаммед Пакпур, предположительно, погибли», — говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации нет.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

