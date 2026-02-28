«Будем уничтожать»: в Киеве намекнули на возможные удары по Белоруссии

Украина может нанести удары по Белоруссии для уничтожения ретрансляторов беспилотников, заявили в офисе президента страны. Такие действия там назвали «защитным механизмом». Владимир Зеленский ранее обвинил Минск в «содействии убийствам украинцев» и ввел санкции против Александра Лукашенко. Чем еще угрожают на Банковой и как реагируют в Белоруссии — в материале «Газеты.Ru».

Угрозы и намеки

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев допускает возможность ударов по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов беспилотников.

«Что касается инструментов наведения, [президент Украины Владимир] Зеленский дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это», — отметил Подоляк, добавив, что такой подход рассматривается как «защитный механизм».

Зеленский ранее заявил, что во второй половине 2025 года российские военные якобы разместили на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами . По утверждению украинского лидера, это позволило расширить возможности ВС России наносить удары по северным регионам Украины — от Киевской области до Волыни.

Президент Украины также утверждает, что часть атак, включая удары по объектам энергетики и железнодорожной инфраструктуре Украины, якобы была бы невозможна без содействия Минска. Кроме того, по его словам, свыше трех тысяч белорусских предприятий поставляют России технику, оборудование и критически важные компоненты, в том числе используемые при производстве ракеты средней дальности «Орешник».

В связи с этим 18 февраля он объявил о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Мы будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — написал тогда Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что в 2022 году якобы провел при свидетелях телефонный разговор с Лукашенко. По его версии, белорусский лидер тогда будто бы извинялся и выражал опасения по поводу возможных ответных действий Украины.

«Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу ответный удар», — сказал Зеленский.

«Реально обсуждал наступление»

На этой неделе президент Украины также обратился к Польше и странам Балтии с призывом разместить их военные контингенты на границе Украины и Белоруссии. Он напомнил, что Минск в этих государствах называют угрозой.

«Если вы говорите, что Белоруссия является такой же угрозой для ваших стран, как Россия для нас, то почему бы тогда на границе... Украина-Белоруссия, на первой линии не стоять вашим войскам?» — заявил Зеленский.

Зеленский также утверждал, что Россия и Белоруссия готовят совместные военные учения с «большими рисками» для Киева. При этом он уточнил, что Варшава пока не выступала с предложением разместить свой контингент на Украине.

При этом в Верховной раде говорили о возможности и более жесткого сценария: месяц назад депутат Артем Дмитрук заявил, что Зеленский якобы «вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии» .

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этого конфликта», — сказал Дмитрук в интервью БелТА.

По его мнению, у Киева сейчас нет необходимых технических возможностей для реализации такого сценария, однако предпринимаются шаги, которые ведут к дальнейшей эскалации и отдаляют перспективу мирного урегулирования. Дмитрук добавил, что для украинского лидера мир стал бы «физическим и политическим концом».

«Позорные подвякивания»

В Минске введенные против главы государства санкции назвали бессмысленными. Зампредседателя комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что ограничения никак не повлияют на Лукашенко. По его мнению, этим шагом Зеленский продемонстрировал «глупость и бессилие», а многие украинцы, по его словам, могли воспринять такие новости с недоумением.

«Столько, сколько делала и делает Беларусь для Украины для того, чтобы там был мир, я не знаю, кто еще делал. Тысячи украинцев нашли приют в Беларуси», — подчеркнул Гайдукевич.

Он добавил, что Киев, по всей видимости, стремится сорвать переговорный процесс и расширить конфликт, однако Белоруссия, по его словам, не поддастся на провокации и всегда взвешенно отвечает на санкционное давление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, предложил адресовать вопросы по поводу санкций украинской стороне.

Сам Лукашенко еще пять лет назад уже резко высказывался о санкционной политике Киева в отношении Минска. Тогда он заявил, что украинские власти действуют по примеру западных стран. Комментируя решение официального Киева не упоминать его должность в документах, Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому проявлять осторожность.

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа», — подчеркнул тогда он.

Кроме того, белорусский лидер тогда охарактеризовал украинские санкции как «позорные подвякивания» в адрес Евросоюза и США, назвав такие шаги унижением украинского народа.