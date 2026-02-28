Размер шрифта
Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Ирану

Заседание Совбеза ООН по Ирану запланировано на 00:00 мск 1 марта
Eduardo Munoz/Reuters

Срочное заседание Совбеза ООН в связи с атакой США и Израиля против Ирана запланировано на 00:00 мск 1 марта. Об этом сообщило постпредство России при всемирной организации в Telegram-канале.

«Сегодня — 28 февраля — в 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по Москве) состоится созванное Российской Федерацией и Китаем срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в МИД Турции заявили, что нападение США и Израиля на Иран ставит под угрозу будущее региона и глобальную стабильность. Министерство выразило глубокую обеспокоенность по поводу любых действий, нарушающих международное право и угрожающих жизни мирных жителей.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Иран заявил о первой масштабной «наступательной операции» против Израиля.

 
