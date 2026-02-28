Детство в США, «Камеди» и скандальный брак с Асмус: карьера и личная жизнь Гарика Харламова

Резидент Comedy Club, актер и телеведущий Гарик Харламов отмечает юбилей — ему исполнилось 45 лет. За почти четверть века на сцене он прошел путь от участника команды КВН до одного из ведущих комиков страны, снялся в десятках фильмов и сериалов и запустил собственные популярные шоу. С чего Гарик Харламов начинал свой путь к славе и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Гарика Харламова

Гарик Харламов (настоящее имя — Игорь Юрьевич Харламов) родился 28 февраля 1981 года в Москве . Изначально мальчика назвали Андреем, но через три месяца имя изменили на Игорь в память об умершем дедушке. В 90-х родители Харламова развелись, отец иммигрировал в США и забрал сына с собой. В Чикаго 14-летний Игорь с нуля выучил английский язык и прошел отбор в знаменитую театральную школу «Харендт», где его педагогом был голливудский актер Билли Зейн. Будущий комик прилежно учился, принимал участие в ведущих театральных постановках школы, а в свободное время подрабатывал — продавал мобильные телефоны и стоял за кассой в McDonald's.

В 1999 году Харламов вернулся в Москву и поступил в Государственный университет управления. Параллельно с учебой он стал играть в КВН: начал с небольшой команды «Шутки в стороны», после которой выступал уже в Высшей лиге — за «Сборную МАМИ» и «Незолотую молодежь». Именно благодаря последней Харламов познакомился со своим будущим коллегой по Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.

Начало карьеры Гарика Харламова

В первой половине нулевых Харламов начал работать на телевидении. В частности, он принял участие в шоу «Угадай мелодию», после чего получил приглашение стать ведущим на телеканале МУЗ-ТВ, где ему доверили сразу две передачи — «Натуральный обмен» и «Три обезьяны». В процессе работы над последней родился творческий псевдоним «Бульдог», впоследствии ставший неотъемлемой частью его имени . В тот же период у Харламова появились другие телепроекты: он стал одним из ведущих реалити-шоу «Офис» на ТНТ и вошел в актерскую труппу комедийного проекта «В субботу вечером» на СТС.

Гарик Харламов в Comedy Club

В 2005 году Гарик Харламов стал одним из первых резидентов комедийного шоу Comedy Club на ТНТ . На сцене проекта он начал выступать в дуэте с Тимуром Батрутдиновым — их миниатюры быстро стали одними из самых популярных номеров программы и принесли артистам широкую известность. Позднее этот дуэт получил продолжение за пределами клуба: в 2013 году Харламов и Батрутдинов запустили комедийный сериал «ХБ», а в 2018 — интернет-шоу «ОХ».

Президент России Дмитрий Медведев общается с участниками проекта Comedy club в резиденции «Горки». Справа налево - Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов и Игорь Харламов, 2011 год Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В 2009-м Харламов покинул Comedy Club, однако спустя два года вернулся в проект и продолжил выступления. В последующие годы комик работал уже не только с Батрутдиновым, но и с Александром Реввой, Вадимом Галыгиным, Демисом Карибидисом, Мариной Кравец и другими популярными резидентами, а также выходил на сцену в качестве ведущего вместе с Павлом Волей. Летом 2024 года Харламов был назначен креативным продюсером Comedy Club. Несмотря на новую высокую должность, комик сохранил статус резидента и продолжает выступать на сцене клуба.

Гарик Харламов в кино

В кино Гарик Харламов начал сниматься в первой половине нулевых — он сыграл эпизодические роли в сериалах «Саша+Маша» (2002–2005), «Моя прекрасная няня» (2004–2008), «Счастливы вместе» (2006–2013) и других ситкомах. Первой большой работой артиста стала комедия «Самый лучший фильм» (2007), где он не только исполнил сразу несколько ролей, но и выступил продюсером и сценаристом . Картина получила широкий зрительский отклик и положила начало франшизе: в 2009 году вышел «Самый лучший фильм 2», а в 2011-м — «Самый лучший фильм 3-ДЭ».

С 2007 года Харламов играл главные роли в полнометражных комедиях «Самый лучший фильм», «Самый лучший фильм 2» и «Самый лучший фильм 3-ДЭ». На первой неделе проката сборы «Самого лучшего фильма» были высокими, но на второй резко упали. Критики не оценили эти картины и редко давали им оценку выше тройки. На фото — Гарик Харламов на съемках комедии «Самый лучший фильм 2», 2008 год РИА «Новости»

В последующие годы Харламов продолжил сниматься в комедийных проектах: он появился в фильмах «Легок на помине» (2014), «30 свиданий» (2015), «Zомбоящик» (2017), «Теща» (2023), а также сыграл центральных персонажей в сериалах «Призрак Опера» (2017), «Гусар» (2020) и «Зона комфорта» (2020).

Помимо съемок и продюсирования, Харламов занимается озвучкой мультфильмов — голосом комика говорит персонаж Колобка в фильме «Последний богатырь: Корень зла» (2020), Волк в «Ну, погоди! Каникулы» (2021), Голиаф в «Великолепной пятерке» (2023), попугай Кеша в «Возвращении попугаи Кеши» (2024) и Нафаня в «Домовенке Кузе» (2024).

Личная жизнь Гарика Харламова

Первой любовью Гарика Харламова стала певица и актриса Светлана Светикова . Пара познакомилась в первой половине нулевых, когда Гарик только начинал свою карьеру в КВН, а Светлана уже была звездой мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Влюбленные планировали пожениться, но родители Светиковой были категорически против их свадьбы, так как считали Харламова недостойной партией для дочери. В результате молодые люди расстались.

«У нас даже помолвка была забавная. А потом случилась ситуация неприятная. Мне родители запретили с ним общаться. Я сбежала тогда из дома, с родителями был скандал. Я любила его, но ушла. Мы знали, что у нас нет будущего», — вспоминала Светикова в 2023 году.

Юлия Лещенко и Гарик Харламов на премьере фильма «Наша Russia», 2010 год Alexander Polyakov/Global Look Press

Пережить расставание Харламову помогла Юлия Лещенко, впоследствии ставшая первой официальной женой артиста . Молодые люди познакомились в 2005 году в ночном клубе, где девушка работала администратором. Роман развивался стремительно: спустя два месяца они съехались, а в 2010-м сыграли пышную свадьбу. Однако семейная жизнь продлилась недолго: в 2012 году супруги перестали жить вместе, а в 2013-м официально расторгли брак. Развод сопровождался судебными разбирательствами по поводу раздела имущества и громким скандалом в СМИ — выяснилось, что, еще будучи в браке с Лещенко, Харламов начал отношения с актрисой Кристиной Асмус.

За романом комика со звездой сериала «Интерны» следила вся страна. В 2013 году влюбленные поженились, а уже в январе 2014-го у супругов родилась дочь Анастасия . Харламов и Асмус не афишировали свою личную жизнь, но регулярно появлялись вместе на премьерах и светских мероприятиях, став одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса (в том числе из-за выхода фильма «Текст» с откровенными сценами Кристины). Идиллия продолжалась до июня 2020 года, когда звезды одновременно сообщили о расставании, подчеркнув, что решение развестись было принято обоюдно.

Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве, 2014 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Мы еще не развелись официально. У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми», — прокомментировал ситуацию Харламов.

Осенью 2020 года Асмус и Харламов официально развелись, а уже зимой того же года стало известно о романе комика с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой он познакомился на съемках сериала «Гусар» . Поначалу артисты не подтверждали свои отношения, однако уже в 2021 году пара начала вместе появляться на публике. В мае 2024 года Харламов сделал Ковальчук предложение, в июне влюбленные расписались, а в августе сыграли пышную свадьбу. С тех пор супруги постоянно находятся под пристальным вниманием журналистов — таблоиды регулярно пишут о проблемах в браке и возможном расставании пары.

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук Евгений Одиноков/РИА Новости

Чем сегодня занимается Гарик Харламов

Гарик Харламов продолжает работать в Comedy Club на должности креативного продюсера, а также остается резидентом шоу и регулярно выходит на сцену как комик и ведущий. Среди других текущих проектов артиста — интернет-шоу «ОХ» («Ошуительное Хоу»), которое после ухода Батрутдинова он ведет с юмористом и продюсером Игорем Джабраиловым. Программа строится на импровизации, жестком юморе и абсурдных форматах: ведущие общаются с гостями, выполняют задания и используют динамичный монтаж с демонстрацией закулисных моментов.

Актер Гарик Харламов на премьере мультфильма «Домовенок Кузя» в кинотеатре «Октябрь» в Москве, 2024 Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Харламов также продолжает сниматься в кино и сериалах. Среди ближайших премьер с его участием — комедии «Новая теща» и «Я призрак», анимационные проекты «Последний богатырь. Колобок» и «Домовенок Кузя 2», в которых он вновь подарит свой голос сказочным героям.

Творческую деятельность Гарик Харламов совмещает с бизнесом: с 2021 года он развивает собственную сеть закусочных «Хот Дог Бульдог», а осенью 2025-го объявил о запуске агентства маркетинговых и ивент-услуг «Зона комфорта».