Непряева не сумела выйти в полуфинал спринта на Кубке мира

Лыжница Непряева не вышла в полуфинал спринтерской гонки на Кубке мира

Российская лыжница Дарья Непряева не сумела выйти в полуфинальную стадию спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Она бежала в первом забеге и стала пятой, уступив 2,8 секунды Линн Сван, которая выиграла забег. Сван и Кристин Шистад вышли в полуфинальную стадию напрямую, Ясмин Кахара будет рассчитывать стать лаки-лузером.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию спринтерских гонок у мужчин и женщин. Савелий Коростелев не сумел преодолеть квалификационный раунд спринтерской гонки.

Непряева и Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

