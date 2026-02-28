Война на Ближнем Востоке. Первые кадры

Размер шрифта
Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану, а затем американский президент Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Тегерана.

По его словам, цель атак – не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия. Глава США пообещал «сровнять с землей ракетную промышленность» Ирана и уничтожить его флот.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция должна создать условия для того, чтобы народ Ирана «взял свою судьбу в свои руки». По данным WSJ, израильские удары по Ирану нацелены на руководство страны.

Взрывы раздались в Тегеране, несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури иранской столицы. Кроме того, под удар попал портовый город Бушир, где находится АЭС, сообщения о взрывах поступали также из Исфахана, Кума, Кереджа, Керманшаха, Тебриза и провинции Лурестан.

Боевые действия уже распространились на другие страны: Иран не только нанес ответный удар по Израилю, но и атаковал американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре и ОАЭ. Также взрывы произошли в Абу-Даби и Дубае.

Что происходит на Ближнем Востоке — в галерее «Газеты.Ru».

 
