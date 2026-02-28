Орбан заявил, что с Венгрией нельзя говорить так, как это делает Зеленский

Орбан: с Венгрией нельзя говорить так, как Зеленский, можно сломать зубы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с Будапештом нельзя говорить таким тоном, как это делает президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.

Венгерский премьер подчеркнул, что те, «кто кусает Венгрию, сломают себе зубы».

«Украинцы не могут позволить себе говорить с Венгрией так, как Зеленский говорит с нами, так говорить нельзя. Кто пытается, будет разочарован, а кто нас укусит, сломает себе зубы», — предупредил Орбан.

Он назвал это «вопросом национального самоуважения», отметив, что «нация, у которой отсутствует самоуважение, возможно, и не является нацией.

«А у нас оно есть», — добавил премьер.

В середине февраля Зеленский во время выступления на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Орбан думает о росте своего живота, а не об армии. В ответ премьер-министр Венгрии заявил, что из-за таких заявлений Украина и не сможет вступить в Европейский союз.

