«Нафтогаз» сообщил о повреждении объекта газодобычи на Украине

Объект газодобывающей инфраструктуры был серьезно поврежден в Харьковской области на востоке Украины, случилась разгерметизация. Об этом сообщает украинская компания «Нафтогаз».

По ее информации, оборудование объекта получило повреждения в ночь на 28 февраля. В данный момент на месте работают подразделения Госслужбы по ЧС и другие аварийные бригады.

На сайте компании также размещена фотография возникшего на объекте крупного пожара.

25 февраля сообщалось, что в Черниговской области под удар попала газовая инфраструктура. Произошел сильный пожар, который, по информации местных пабликов, было видно за много километров от источника возгорания.

23 февраля пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее ВС России ударили «Искандерами» по Киеву и Одессе.