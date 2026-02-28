«Футбол есть футбол»: ветеран «Спартака» о победе «Зенита» над «Балтикой»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что калининградская «Балтика» наиграла на ничейный результат в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Балтика» заслужила ничейный результат, но футбол есть футбол. До конца играть надо было, а они не смогли. Но «Зенит» все равно сильнее играл, инициативой владел. «Балтика» — очень хорошая команда, построена от обороны, и ничейный результат для них был бы очень хорошим. Момент [с отмененным голом] спорный, но раз просматривали несколько раз VAR, тут уже оспаривать нет смысла, — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0 в пользу «Зенита». Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энрике, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова.

На 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд.

В турнирной таблице РПЛ петербургский клуб поднялся на первое место, набрав 42 очко. Калининградская команда расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В 20-м туре национального первенства «Зенит» 8 марта на выезде сыграет с «Оренбургом», стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. «Балтика» на день раньше в выездном матче сразится с «Ростовом», игра начнется в 16:30 мск.

