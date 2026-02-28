Размер шрифта
Украинская делегация получила новую инструкцию к мирным переговорам в Женеве

Зеленский дал делегации Украины новые директивы перед мирными переговорами с США
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновил директивы для делегации на переговоров после встречи представителей Киева с американской стороной в Женеве. Видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

«Я определил для переговорной команды и в целом нашей дипломатической команды Украины обновленные директивы. Мир нужен», — заявил Зеленский.

При этом он вновь подчеркнул, что Киев должен получить гарантии безопасности. По его словам, время и место следующих переговоров украинской и американской команд, а также возможной встречи с представителями России будут определены позднее с учетом текущих обстоятельств и дипломатических возможностей.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер 26 февраля провели в Женеве переговоры с украинской делегацией. Впоследствии Зеленский заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который возглавляет делегацию Киева. По словам украинского лидера, на встрече обсуждались преимущественно экономические вопросы и тема восстановления, а также продолжилась подготовка к возможному переходу на трехсторонний формат переговоров.

По данным Bloomberg, раунд с участием Росси якобы может состояться уже 4-5 марта. В Кремле эту информацию не подтвердили. Президент США Дональд Трамп, однако, заявил, что стороны очень близки к урегулированию конфликта.

Ранее Уиткофф назвал условие для заключения соглашения по Украине.

 
