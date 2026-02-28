«Работники отелей трясутся от страха»: туристы раскрыли количество ракет, сбитых в Дубае

RT: не менее восьми ракет было сбито над туристическими местами в Дубае

Не менее восьми ракет сбили над туристическими местами в Дубае. Об этом сообщает RT со ссылкой на российских туристов.

По словам одной из туристок по имени Марина, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет «прямо над головами» людей. На одном из пляжей закрылись детские аттракционы и надувные морские горки.

«При первом взрыве в небе я аж подпрыгнула. Работники отелей советуют не поддаваться панике, хотя сами трясутся от страха», — сказала она.

Марина призналась, что пока не знает, когда она сможет вылететь в Россию, поскольку ее компания отменила завтрашний рейс.

Другой туристке, хотевшей улететь в РФ, пришлось вернуться в отель. Она самостоятельно покупала билеты и отдельно бронировала гостиницу.

«Пакетникам туроператоры сами оплатят отели. А мне придется за свой счет жить», — отметила женщина.

Кроме того, очевидцы рассказали изданию, что был прилет в районе Интернет-Сити, где находится много отелей и офисов.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.