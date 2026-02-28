В Дубае произошел взрыв в отеле с российскими туристами

SHOT: взрыв прогремел в отеле Five с российскими туристами в Дубае

В дубайском отеле, где отдыхают российские туристы, произошел взрыв. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам журналистов, зафиксирован прилет в здание гостиницы Five на острове Пальм-Джумейра. Канал отмечает, что буквально несколько часов назад российские туристы, отдыхавшие там, делились в сети кадрами безмятежной обстановки и загорающих людей.

О громком взрыве также сообщили «Известия» в своем Telegram-канале. Над городом поднялся столб дыма, отмечают журналисты.

До этого иранская ракета была перехвачена над одним из главных символов города — самым высоким в мире колесом обозрения «Ain Dubai» (высотой 250 метров). Аттракцион расположен на искусственном острове Bluewaters Island, в непосредственной близости от престижного района Дубай Марина. Один оборот колесо совершает за 38 минут и способно вместить до 1750 посетителей.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.