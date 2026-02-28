Международный аэропорт Кувейта подвергся удару БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили легкие травмы. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации эмирата на своей странице в соцсети X.

При этом зданию пассажирского терминала был нанесен ограниченный материальный ущерб.

В настоящее время продолжаются работы по оценке, устранению последствий и восстановлению операционных процессов.

Незадолго до этого стало известно, что пожар начался на территории американской военной базы в Бахрейне, подвергшейся атаке со стороны армии Ирана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по исламской республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Израиль завершил масштабный удар по системам обороны Ирана.