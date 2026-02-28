Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Международный аэропорт Кувейта подвергся удару БПЛА

БПЛА нанес удар по международному аэропорту Кувейта
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили легкие травмы. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации эмирата на своей странице в соцсети X.

При этом зданию пассажирского терминала был нанесен ограниченный материальный ущерб.

В настоящее время продолжаются работы по оценке, устранению последствий и восстановлению операционных процессов.

Незадолго до этого стало известно, что пожар начался на территории американской военной базы в Бахрейне, подвергшейся атаке со стороны армии Ирана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по исламской республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Израиль завершил масштабный удар по системам обороны Ирана.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!