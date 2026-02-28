США впервые применили дроны-камикадзе

Американские военные в ходе ударов по целям в Иране впервые задействовали дроны-камикадзе. Об этом заявила журналиста Fox News Дженнифер Гриффин на своей странице в социальной сети X.

«Военные США использовали новые средства в ходе ударов: впервые были применены «одноразовые атакующие дроны», — написала Гриффин.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. Операция, получившая в Пентагоне кодовое название «Эпическая ярость», затронула ряд городов Исламской Республики. По предварительным данным, имеются жертвы, в том числе среди мирных жителей.

Тегеран ответил масштабным ракетным обстрелом территории Израиля, а также американских военных объектов в регионе Ближнего Востока. Информация о текущем местонахождении высшего руководства Ирана тщательно скрывается, однако поступают сведения о безопасности ключевых государственных фигур.

Российская дипломатия незамедлительно отреагировала, выступив с резким осуждением эскалации. МИД РФ призвал все стороны к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к переговорному процессу. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее сообщалось, что США планируют наращивать удары по Ирану.