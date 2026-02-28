Размер шрифта
На одной из американских баз после атаки Ирана начался пожар

Clash Report: на базе США в Бахрейне после ракетного удара начался пожар
Shutterstock

Пожар начался на территории американской военной базы в Бахрейне, подвергшейся атаке со стороны Вооруженных сил Ирана. Об этом пишет Clash Report.

В материале отмечается, что власти Бахрейна подтвердили информацию о ракетном ударе по штаб-квартире Пятого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

«Над районом Джуффайр в Манаме, где находится военно-морская база Бахрейна, главная база ВМС США в Персидском заливе, поднимается дым», — сообщили журналисты.

Соединенные Штаты и Израиль утром 28 февраля начали совместную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись многие города Исламской Республики, есть раненые среди гражданского населения.

В ответ Вооруженные силы Ирана выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах. В том числе взрывы произошли в столице Объединенных Арабских Эмиратов, находящиеся в Абу-Даби российские туристы попали в эпицентр работы средств противовоздушной обороны.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Ирана.

 
